Autoridades iranianas desviam voo para impedir que mulher e filha de Ali Daei deixem o país

As autoridades iranianas ordenaram que um voo com destino ao Dubai fosse desviado para a ilha iraniana de Kish, de forma a evitar que a mulher e a filha de Ali Daei, antigo capitão da seleção do Irão, deixassem o país, de acordo com a imprensa daquele país.O ex-jogador, que é o segundo melhor marcador mundial ao nível de seleções - apenas superado por Cristiano Ronaldo -, mostrou apoio aos protestos contra a morte de uma jovem, de 22 anos, por alegadamente usar o lenço islâmico de forma inadequada. "Realmente não sei o motivo para isto. Eles querem prender um terrorista?", questionou Ali Daei, de 53 anos, citado pela agência ISNA.No início do mês, as autoridades iranianas já tinham fechado uma joalharia e um restaurante do antigo avançado em Teerão.