Avançado argentino formado no Barcelona morre num acidente de viação

??Consternados por la muerte de Maxi Rolón (1995), jugador del fútbol base del FC Barcelona entre 2010 y 2016. Expresamos nuestro más sentido pésame y todo el apoyo a su familia. Descanse en Paz pic.twitter.com/PZUEixkvoL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 14, 2022

Maximiliano Rolón, avançado argentino, de 27 anos, que integrou os escalões de formação do Barcelona entre 2010 e 2016, morreu ontem num acidente de viação na Argentina.Segundo o diário 'Ole', o acidente aconteceu na estrada nacional 33, quando o jogador se dirigia para Rosário. Um dos irmãos de Rolón, Leonardo, também morreu."Estamos consternados com a morte de Maxi Rolón, jogador que esteve nos escalões de formação do Barcelona entre 2010 e 1016. Expressamos os nossos mais sentidos pêsames e todo o apoio à família. Que descanse em paz", escreveu o clube catalão nas redes sociais.Rolón passou pelo Santos, no Brasil, pelo Arsenal de Sarandí, pelo Coquimbo do Chile, pelo Al-Diwaniya SC do Iraque e pelo Fuerza Amarilla, do Equador. O antigo internacional argentino de sub-20 estava atualmente sem clube.