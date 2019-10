Avançado do Boca Juniors recebe ameaças de morte e já tem a família sob proteção policial

O argentino Ramon Ábila, avançado do Boca Juniors, está a passar por uma situação complicada por estes dias. O jogador tem recebido ameaças de morte e a polícia já colocou a sua família sob proteção.Ábila, de 29 anos, recebeu mensagens e telefonemas de alguém a dizer que os seus familiares seriam raptados, especificando que se o resgate não fosse pago as consequências seriam graves.O avançado denunciou o sucedido às autoridades, que já estão a investigar a proveniência das ameaças. O clube também está preocupado com a situação e pediu proteção para toda a família do jogador.Ábila está a debelar uma lesão muscular e, por isso, encontra-se em dúvida para o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores frente ao rival River Plate, que se disputa dia 22 deste mês, em La Bombonera. O River ganhou o primeiro jogo, por 2-0.