Avançado escocês deixa futebol após provocação de adversário sobre suicídio: «Estou farto»

O avançado escocês David Cox, do Albion Rovers, decidiu retirar-se do futebol alegando ter sido provocado por um adversário devido à sua saúde mental no encontro de ontem com o Stenhousemuir, na 2.ª divisão escocesa.





David Cox, que estava no banco de suplentes, deixou o estádio ao intervalo e, através de um vídeo no Facebook, revelou que ia deixar o futebol. "Mais uma vez tenho que lidar com isto. A segunda parte está a começar e vim embora. Estava no banco, tive um bate-boca com um jogador do banco adversário que me atacou e disse que 'devia tê-lo feito bem da primeira vez'", explicou o jogador de 32 anos, que em 2019 havia revelado à Sky Sports que pensou suicidar-se por sofrer de ansiedade e passar por uma depressão."Prometi a mim mesmo que da próxima vez que acontecesse saía. Eu nem estava a jogar. Estou farto do futebol. Algumas pessoas podem achar que não é grande coisa, mas estou farto. Não recebo o suficiente para aguentar isto", acrescentou David Cox, revelando ainda que tentou transmitir o ocorrido aos árbitros mas estes "não quiseram saber e nem ouviram". "Trata-se de racismo e questões pessoais, mas como os árbitros não ouviram não podem fazer nada. Então faço eu. Estou de saída, estou farto disto", justificou.No Twitter, o Albion Rovers defendeu o jogador. "Apoiamos David Cox. O incidente imperdoável que ocorreu no jogo de hoje não deve ser minimizado. David, tens o apoio incondicional do Albion Rovers e do futebol escocês. #MentalHealthMatters". Já o Stenhousemuir anunciou a abertura de uma investigação e o alegado agressor, Jonathan Tiffoney, está provisoriamente suspenso.A imprensa britânica revela que esta manhã David Cox reiterou a decisão de retirar-se, embora o Albion Rovers ainda tenha esperança de que o jogador reconsidere e compareça ao jogo de amanhã.