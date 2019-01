Avançado japonês de 51 anos prolonga contrato com Yokohama FC por mais um ano

O avançado nipónico Kazuyoshi Miura, de 51 anos, prolongou o seu contrato com o Yokohama FC por um ano, informou o clube da segunda divisão de futebol do Japão na sexta-feira."Agradeço aos fãs pelo apoio contínuo", afirmou num breve comunicado o jogador que completa 52 anos no final do mês."Eu quero treinar duro todos os dias e jogar tantos jogos quanto possível, fazendo valer cada minuto", acrescentou o futebolista que cumpre este ano a sua 34.ª temporada enquanto profissional, de acordo com o seu clube.Em 2017, Miura quebrou o recorde de longevidade no futebol profissional e tornou-se no jogador mais velho a marcar um golo, dois recordes até então detidos pelo lendário inglês Stanley Matthews.Miura, que já avisou pretender jogar até os 60 anos, jogou na temporada anterior nove jogos pelo Yokohama, o seu clube desde 2005, mas não conseguiu marcar nenhum golo.O japonês trocou o seu país pelo Brasil em 1982 e fez sua estreia profissional em 1986 pelo Santos, o clube de Pelé, e teve, antes de regressar ao Japão, duas experiências marcantes na Europa (em Itália, no Génova, e, na Croácia, no Dínamo de Zagreb).Miura competiu no primeiro campeonato profissional do Japão em 1993 e marcou presença na estreia da seleção nipónica no Campeonato do Mundo em 1998. O avançado conta com 55 golos em 89 partidas disputadas pela seleção nipónica.