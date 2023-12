Avançado sul-coreano suspenso da seleção após partilhar vídeo sexual da ex-namorada

O avançado sul-coreano de 31 anos, Hwang Ui-jo, emprestado pelo Nottingham Forest ao Norwich, do Championship, foi suspenso da seleção depois de ser acusado de partilhar um vídeo sexual da ex-namorada sem que esta desse consentimento para tal.Segundo a 'Marca', "o escândalo surgiu em março de 2023 depois da rutura na relação com a atriz e cantora Hyomin, do famoso grupo de K-Pop T-ara". Pouco tempo depois, um vídeo dos dois a terem relações sexuais começou a circular nas redes sociais.Hwang Ui-jo, que nega as acusações, entrou em campo na passada terça-feira quando, ao serviço do Norwich, até apontou um golo na derrota por 3-2 diante do Watford. As autoridades estão a investigar o caso.