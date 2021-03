Avançado uruguaio que foi apontado ao Sp. Braga está desaparecido

As autoridades marítimas e policiais do Uruguai estão à procura de Franco Acosta, avançado de 25 anos que jogou no Villarreal e no Racing Santander, e que em 2014, então com 18 anos, esteve na mira do Sp. Braga depois de brilhar no Mundial de sub-17. O futebolista desapareceu sábado quando tentava atravessar um lago.





Segundo a imprensa local o jogador, que agora vestia as cores do Club Atenas, na 2.ª Divisão da Grécia, tentou atravessar o lago com o irmão, que foi quem deu o alerta às autoridades.O Centro de Busca e Resgate ativou de imediato o protocolo e iniciou a busca, juntamente com efetivos da autarquia local e a Armada Nacional, que mobilizou para o local meios terrestres e aquáticos.