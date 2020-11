Avançados de Boavista e Desportivo de Chaves chamados à seleção da Honduras

Os futebolistas Alberth Elis e Jorge Benguché, que alinham no Boavista, da Liga NOS, e Jonathan Toro, a atuar no Desportivo de Chaves, do segundo escalão, integram os convocados da seleção das Honduras.

O trio de avançados faz parte dos 23 eleitos do treinador Fabián Coito para o jogo particular com a Guatemala, em 15 de novembro, no Estádio Mateo Flores, na Cidade da Guatemala, que será o último compromisso dos 'catrachos' em 2020.

Alberth Elis, de 24 anos, chegou ao Boavista no defeso, oriundo dos norte-americanos do Houston Dynamo, e já participou em quatro encontros, tendo concretizado o primeiro golo na segunda-feira, no triunfo caseiro dos 'axadrezados' sobre o Benfica (3-0).

O dianteiro soma nove tentos em 41 internacionalizações pelas Honduras, enquanto o colega de setor Jorge Benguché, de 24 anos, já foi chamado três vezes e apontou dois golos, antes de ter deixado o Olimpia no verão para assinar pelos portuenses.

Na mesma janela de transferências, Jonathan Toro, de 24 anos, foi contratado pelo Desportivo de Chaves, depois de ter representado o Gil Vicente e rescindido com os espanhóis do Huesca, que o cederam a Varzim, Académica e Tondela.

As Honduras preparam as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, cujo embate diante dos Estados Unidos da América foi adiado para junho de 2021, devido à pandemia de covid-19, numa altura em que iniciarão a fase de apuramento para o Mundial'2022.