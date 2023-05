AZ Alkmaar pune 43 adeptos

Os incidentes provocados pelos adeptos do AZ na 2ª mão da meia-final da Liga Conferência, frente ao West Ham, continuam a dar que falar. O clube holandês anunciou que foram emitidas ordens para impedir 43 ultras que estiveram envolvidos na tentativa de ataque ao sector reservado onde estavam as famílias dos jogadores visitantes. Além disso, foi proibida a venda de álcool no estádio nas bancadas das claques no jogo de amanhã com o PSV, sendo ainda instaladas redes junto ao sector visitante e reforçada a equipa de seguranças.