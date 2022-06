Bahrain de Hélio Sousa vence Malásia no apuramento para a Taça da Ásia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bahrain, do técnico português Hélio Sousa, venceu este sábado a Malásia por 2-1, na segunda jornada do Grupo E da fase de apuramento para a Taça da Ásia de 2023 de futebol.



Em Kuala Lumpur, na capital da Malásia, a equipa do treinador luso esteve a perder, com um golo de Sumareh, aos 55 minutos, mas conseguiu dar a volta ao resultado, com tentos de Haram, aos 57, e Helal Yusuf, aos 81.

O Bahrain lidera o Grupo E com seis pontos em dois jogos, enquanto a Malásia e o Turquemenistão têm três e o Bangladesh é último, ainda sem pontuar.

A formação de Hélio Sousa tenta repetir a presença na fase final da Taça da Ásia, depois de ter estado em 2019 nos Emirados Árabes Unidos, em que chegou aos oitavos de final.

A edição de 2023 estava a agendada para decorrer em julho na China, mas a pandemia da covid-19 acabou por fazer esse país desistir da organização.