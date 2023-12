O Al-Ahli Manama, comandado pelo português Nandinho, apurou-se para os quartos de final da Taça do Rei do Bahrain, depois de golear (4-0) o Umm Al Hassan por 4-0.A equipa do treinador luso confirmou o excelente momento de forma ao somar a quinta vitória consecutiva, as últimas quatro sem sofrer golos. O Al-Ahli Manama segue também na liderança do campeonato, com 14 pontos em 8 jornadas, e Nandinho foi eleito treinador da semana na ronda anterior.