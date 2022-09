Bahrain: Treinador Bruno Pereira conquistou Supertaça pelo Al Khaldiya

Não podia correr melhor a época de estreia ao português Bruno Pereira no Bahrain. O técnico do Al Khaldiya conquistou a Supertaça daquele país ao bater o Al Riffa, por 2-0.Os golos foram marcados por Sami Frewi e Zaher Al-Aghbry.O treinador, de 40 anos, que em Portugal orientou o Camacha, Sp. Braga, Trofense, Merelinense ou Calheta, está há mais de uma década fora de terras lusas a trabalhar. O ex-técnico dos tailandeses do Ratchaburi conta com os portugueses André Jasmins e Pedro Miranda na equipa técnica.