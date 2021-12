Balanço de 2021 no futebol internacional

HERÓIS SEM FRONTEIRAS

Abel ganhou duas vezes a Taça Libertadores e Leonardo conquistou a Champions da Ásia

O português nunca teve receio de pegar na trouxa e fazer-se à estrada em busca de uma vida melhor. De arriscar, de sair da área de conforto! Foi o que sucedeu, por exemplo, com Abel Ferreira e Leonardo Jardim, ilustres compatriotas que atingiram em 2021 o Olimpo na América do Sul e na Ásia, respetivamente.

Abel Ferreira cometeu uma proeza verdadeiramente ímpar. Ao serviço do Palmeiras conquistou duas edições da Taça Libertadores em 2021! Devido à pandemia da Covid-19, a edição de 2020 teve o seu epílogo no mês de janeiro, mais precisamente no dia 30, tendo o Verdão derrotado (1-0) o Santos na final, realizada no Maracanã, Rio de Janeiro. A edição de 2021, essa, finalizou em novembro, tendo o Palmeiras vencido (2-1) o Flamengo na final, disputada no dia 27 no Centenário, Montevideu. A mais importante prova continental da América do Sul passou definitivamente a ter um rótulo ‘made in Portugal’. Porquê? Porque as últimas três edições foram arrecadadas por treinadores portugueses: Jorge Jesus (2019) e Abel Ferreira (2020 e 2021). Muito se especulou no Brasil sobre uma eventual saída de Abel Ferreira após este ‘ano maratona’ no Verdão (91 jogos a contar para sete competições), mas o português acedeu a cumprir na íntegra o vínculo contratual, que expira em dezembro de 2022.

Leonardo Jardim alcançou uma façanha notável ao conquistar a Champions da Ásia, sendo o primeiro treinador português a consegui-lo! A consagração ocorreu a 23 de novembro, dia em que o Al Hilal superou (2-0) o Pohang Steelers no King Fahd Stadium, Riade. Um dos golos teve o carimbo de Marega. Não tardou, no entanto, a que o vento mudasse de direção, correndo agora Leonardo Jardim o risco de... despedimento! A atual conjuntura (1V, 2E e 2D) deixou-o numa posição periclitante, dependendo o português daquilo que suceda a 6 de janeiro, dia em que o Al Hilal defronta o Al Faisaly na Supertaça da Arábia Saudita. Para já, pode gabar-se de pertencer ao ilustre clube dos treinadores portugueses que arrecadaram a máxima prova continental de clubes: Artur Jorge e José Mourinho (Europa); Abel Ferreira e Jorge Jesus (América do Sul); Leonardo Jardim (Ásia); e Manuel José (África).