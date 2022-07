Bale mata saudades dos ex-companheiros de equipa do Real Madrid

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Gareth Bale fez uma surpresa aos ex-companheiros de equipa do Real Madrid, em Los Angeles. O avançado, de 33 anos, apareceu por uma porta lateral, para evitar a comunicação social, no decorrer da penúltima sessão de treino da equipa espanhola antes de regressar a Espanha, este domingo.O internacional galês ainda não tinha visitado o Real Madrid desde que a equipa chegou aos EUA, onde Bale joga agora e reside. Nas imagens partilhadas pelo clube merengue foram visíveis momentos de cumplicidade e boa disposição nomeadamente com Benzema, Modric e Casemiro.O galês está a viver o começo da aventura nos Estados Unidos. Estreou-se pelos Los Angeles FC com a vitória em Nashville por 2-1. No passado sábado, frente ao Kansas City (triunfo por 2-0), marcou o primeiro golo na MLS, aos 83 minutos. Fazer boas exibições será o objetivo de Bale, principalmente nos próximos meses para conseguir estar presente no Mundial do Qatar.