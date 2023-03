Bale pode trocar campos de golfe pelo banco da seleção galesa

Rob Page, selecionador de País de Gales, anunciou esta terça-feira a primeira convocatória depois do Mundial 2022 e o nome de Gareth Bale não foi, naturalmente, chamado. O antigo jogador do Real Madrid comunicou a sua retirada do futebol no início do ano e, desde então, tem aproveitado a reforma nos campos de golfe mas essa vida pode ser interrompida para... voltar ao futebol."Ele ainda quer estar envolvido, seja de que forma for. Enquanto eu estiver aqui, gostava que o Gareth [Bale] estivesse comigo", disse, acrescentando: "Vamo-nos reunir e discutir, ele tem interesse. É uma decisão difícil".Gareth Bale somou 111 internacionalizações, fez 40 golos e esteve em duas competições pela seleção galesa – chegando até as 'meias' do Euro'2016, onde foi eliminado por Portugal.