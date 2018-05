O avançado Mario Balotelli foi uma das grandes surpresas da primeira convocatória do novo selecionador italiano, Roberto Mancini, com vista aos particulares com Arábia Saudita, França e Holanda.O jogador volta assim às opções da squadra azzurra mais de três anos depois, tendo sido convocado pela última vez em novembro de 2014 por Antonio Conte.A lista contém ainda as estreias de Emerson Palmieri (Chelsea), Daniele Baselli (Torino), Rolando Mandragora (Crotone), Domenico Berardi (Sassuolo) e Mattia Caldara (Atalanta).A seleção italiana vai defrontar a Arábia Saudita a 28 de maio, a França a 1 de junho e a Holanda a 4 de junho.Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Génova), Salvatore Sirigu (Torino);Leonardo Bonucci (AC Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessio Romagnoli (AC Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea);Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (AC Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Nápoles), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);Mario Balotelli (Nice), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bolonha), Simone Zaza (Valencia).