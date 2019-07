Balotelli enfrenta queixa por incitar ao crime, aposta ilegal e violação do meio ambiente

Insólito: Balotteli pagou 2 mil euros a dono de um bar para este jogar-se ao mar de moto Insólito: Balotteli pagou 2 mil euros a dono de um bar para este jogar-se ao mar de moto

A carregar o vídeo ...

A Polícia de Nápoles fez queixa contra Mario Balotelli por incitar ao crime, aposta ilegal e violação do meio ambiente, na sequência do desafio do avançado do Marselha: Balotelli foi até Nápoles, onde desafiou o dono de um bar a mergulhar no mar de moto, pela quantia de 2 mil euros.O que Balotelli queria que fosse uma brincadeira poderá sair-lhe bastante caro.Também o dono do bar, que se atirou de moto para a água, está acusado de violação do meio ambiente.