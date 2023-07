Barcelona e Man. United vão pagar multas à UEFA

A UEFA revelou ontem as conclusões do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) e as decisões mais relevantes foram as multas aplicadas a Barcelona e Manchester United. Os dois colossos do futebol europeu não escaparam às malhas do Fair Play Financeiro, mas não parece haver motivos para preocupações: os campeões espanhóis terão que pagar 500 mil euros, enquanto o clube inglês fica-se pelos 300 mil euros.

Estas medidas surgem depois da análise às contas de 2022/23. No caso do Barça, a punião deve-se à "declaração incorrecta, no exercício financeiro de 2022, de lucros provenientes da alienação de ativos intangíveis (que não sejam transferências de jogadores), que não são rendimentos relevantes de acordo com os regulamentos". Quanto ao United, a multa deve-se a "pequenos défices" nas contas, justificação que levou também a multar o Konyaspor (Turquia) e o Apoel (Chipre) em 100 mil euros.

A segunda coima mais elevada coube aos turcos do Basaksehir, obrigado a desembolsar 400 mil euros por não ter cumprido os objetivos fixados para o exercício de 2022. Já os belgas do Anderlecht, que estava nas mesmas condições do FC Porto, não cumpriu o que havia acordado com a UEFA - ao contrário dos dragões – e também vai pagar 100 mil euros de multa.

O Riga FC (Letónia), o Olimpija Ljubljana (Eslovénia) - que é treinado por João Henriques – e o Slovan Bratislava (Eslováquia) não apresentara informações completas e exatas sobre o ponto de equilíbrio dentro do prazo e, por isso, vão pagar 10 mil euros.



Milan, Inter, Roma ou PSG cumpriram



A UEFA confirmou ainda que Milan, Inter, Roma, PSG, Marselha, Monaco, Lille e Besiktas cumpriram os objetivos fixados para 2022, mas garantiu que vão continuar a ser monitorizados. Pior estão o Basaksehir e o Antuérpia, que falharam os requisitos: tanto os turcos como os belgas chegaram a um acordo com a UEFA pagando 300 mil euros e comprometendo-se a equilibrar as contas em 2023/24 (caso não o façam pagarão mais 1,7 M€).