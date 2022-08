Barcelona e Manchester City empatam em particular realizado no Camp Nou

Barcelona e Manchester City empataram (3-3) num particular de apoio à luta contra a esclerose lateral amiotrófica. Além da iniciativa, levada a cabo pelo ex-guardião dos blaugrana Juan Carlos Unzué - que em 2020 anunciou que padecia dessa doença degenerativa -, o jogo foi especial pelo reencontro entre Pep Guardiola e Xavi Hernández. Contudo, as atenções começaram por voltar-se... para Bernardo Silva, muito cobiçado pelos culés, que foi titular do lado dos citizens e teve direito a uma ovação quando foi anunciado no sistema sonoro de Camp Nou. Rúben Dias também jogou de início e a dupla viu o reforço Julián Álvarez abrir o marcador (21’) antes de Aubameyang (39’) empatar. No 2º tempo, o equilíbrio manteve-se e a igualdade também. O Barça marcou através de De Jong (67’) e Depay (79’) e o City por Cole Palmer (70’), assistido por João Cancelo, e Mahrez (90’+9) de penálti. Pelo meio, Pep ganhou uma dor de cabeça: Kalvin Phillips saiu com queixas num ombro.