Barcelona empata em Real Sociedad e vai apresentar queixa contra o VAR

O Barcelona empatou 2-2 na visita à Real Sociedad, em jogo da 17.ª jornada da Liga espanhola, e pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que joga em Valência, no domingo. A imprensa espanhola adianta que Josep Maria Bartomeu vai enviar uma queixa formal à Federação Espanhola por causa da atuação do VAR, reclamando nomeadamente um penálti não assinalado sobre Piqué.

O sueco Alexander Isak assinou o golo da igualdade dos bascos, aos 62 minutos, antes de o internacional português Nelson Semedo ter substituído Jordi Alba, aos 74, nos catalães.

O Barcelona chegou a estar em vantagem, depois de o francês Griezmann, aos 38, e de uruguaio Luis Suárez, aos 49, terem conseguido reverter a desvantagem, provocada pelo tento de Mikel Oyarzabal, aos 12, na conversão de um penálti.

Com este empate, o campeão, que somava quatro vitórias consecutivas no campeonato, isolou-se provisoriamente no primeiro lugar, com 35 pontos, mais um do que o Real Madrid, segundo classificado, que, no domingo, visita o Valência, oitavo colocado com 26.

A Real Sociedad, que somou o segundo empate seguido no campeonato e o terceiro jogo sem perder, isolou-se no quarto posto, com 28 pontos, mais um do que o Getafe, que vai receber o Valladolid.