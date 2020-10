Barcelona goleia Real Madrid no primeiro clássico feminino

O Barcelona goleou este domingo fora o Real Madrid, por 4-0, naquele que foi o primeiro clássico do futebol feminino entre os dois gigantes espanhóis, na primeira jornada do campeonato 2020/21.

No centro de treinos do Real Madrid, em Valdebebas, nos arredores de Madrid, as blaugranas venceram claramente com golos de Patri Guijarro (18 minutos), Misa Rodríguez (54'), na própria baliza, Lieke Martens (66') e Alexia Putellas (75').

Com uma estrutura de futebol feminino desde 2002, que se tornou profissional em 2015, o Barça levava 'vantagem' sobre o Real Madrid, que se estreia esta temporada, depois de ter tido uma ligação ao CD Tacón na última temporada.

O Barcelona sagrou-se campeão na última temporada, sem qualquer derrota, apesar de o campeonato ter sido interrompida pela covid-19.