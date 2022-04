Bartra lembra "momento mais difícil" que viveu no futebol: «Tive muito medo de morrer»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marc Bartra (@marcbartra)

Marc Bartra, central que atualmente representa o Betis, lembrou numa publicação nas redes sociais o "momento mais difícil" da sua vida, quando seguia, em abril de 2017, no autocarro do Borussia Dortmund para defrontar o Monaco, altura em que o veículo foi alvo de um ataque à bomba "Sem dúvidas foi o momento mais difícil da minha vida. Não me refiro só ao que aconteceu, às bombas que explodiram perto do autocarro, mas também a como foi a minha vida nos meses seguintes", começou por revelar, partilhando um excerto de um livro que o próprio escreveu.E prosseguiu: "O choque demorou alguns meses a passar. Fui o mais prejudicado a nível físico. Nos primeiros seis meses tive pesadelos durante muitas noites. Os estilhaços da explosão atingiram-me diretamente no pulso, destroçaram-me os ossos: não quero imaginar se tivesse sido uns centímetros mais acima, no pescoço ou cabeça".O espanhol, que garantiu que sentia uma "dor insuportável", ficou em "estado de choque". "Não entendia nada, doía-me o braço todo como se o tivesse queimado por dentro. O estado de choque paralizou-me o corpo. O forte ruído nos meus ouvidos não me deixava ouvir os gritos dos meus companheiros. Um forte cheiro a pólvora, o fumo só me deixava ver as caras de pânico deles a um metro. Estávamos no chão a olhar pelas janelas cheios de medo".Bartra, que acabou por recuperar do susto, confessou que teve muito "medo de morrer". "Jamais vou esquecer a incerteza de pensar que se tivesse adormecido, nunca mais abriria os olhos. Pensei na minha filha e na minha mulher. Nunca me senti tão vulnerável. Tive muito medo de morrer", rematou.Recorde-se que o suspeito do ataque pretendia provocar uma queda significativa do valor das ações dos alemães e lucrar com a venda dos títulos.