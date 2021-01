Bas Dost imparável pelo Club Brugge

Foi chegar, ver e marcar. Bas Dost fez um golo em cada um dos quatro jogos que realizou pelo Club Brugge e é o primeiro a conseguir tamanha proeza nos belgas.





O ex-Sporting, contratado ao E. Frankfurt no início do mês, foi decisivo na vitória sobre o Genk (3-2) e segue líder, agora com 12 pontos de vantagem.