Bas Dost lembra lições de penáltis de Jesus: «Na altura pensava 'que homem incrivelmente estranho'»

Aos 34 anos, Bas Dost continua a marcar. Este sábado, o dianteiro holandês apontou o seu primeiro golo ao serviço do NEC, na cobrança de um penálti que ajudou na vitória sobre o Utrecht. Após o encontro, o avançado mostrou-se satisfeito pelo tento e assumiu que há uma influência clara nessa sua capacidade para não perdoar dos onze metros."Tive um treinador no Sporting, o Jorge Jesus, que treinava penáltis comigo e eu pensava 'que homem incrivelmente estranho'. Mas estou-lhe grato, porque estava sempre a puxar por mim. Aprendi tanto com ele. Isto é tudo treino. Devo-lhe isso a ele", assumiu o veterano, à ESPN.