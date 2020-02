Basaksehir empata com líder e cai para o terceiro lugar na Turquia

O Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, caiu este domingo para o terceiro lugar do campeonato turco, ao empatar 1-1 no estádio do líder Sivasspor, em jogo da 21.ª jornada da prova.

Após um nulo ao intervalo, o Basaksehir que assumiria o comando da competição em caso de triunfo, inaugurou o marcador por intermédio do senegalês Demba Ba, aos 67 minutos, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade aos 80', com um golo do maliano Mustafa Yatabare.

O Basaksehir caiu do segundo para o terceiro lugar do campeonato, tendo sido ultrapassado pelo Trabzonspor, vencedor por 2-0 no estádio do Gençlerbirligi, no sábado, a dois pontos do Sivasspor e a um da equipa de Trabzon.

O Sporting, quarto classificado do campeonato português, recebe o Basaksehir em 20 de fevereiro, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, deslocando-se uma semana mais tarde à Turquia, onde, em 27, disputará o encontro da segunda mão.