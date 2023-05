Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Basaksehir junta-se ao Fenerbahçe de Jorge Jesus na final da Taça da Turquia Turma de Istambul empatou (2-2) com o Ankaragücü no prolongamento na 2.ª mão das 'meias', depois do triunfo por 1-0 na 1.ª mão





• Foto: Basaksehir