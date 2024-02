Basaksehir no Grupo City

O Basaksehir assinou ontem um "acordo de colaboração" com o City Football Group, que vai assessorar o clube em termos de estratégia, recrutamento, prospeção e metodologia de treino. O emblema de Istambul é o 13º a entrar na esfera de influência de um grupo que inclui Man. City, Melbourne City, New York City, Mumbai City, Montevideo Torque, Troyes, Lommel, Palermo, Bahia, Girona, Shenzhen Peng City e Yokohama F. Marinos.

Sérgio Oliveira de regresso

Na liga, o Pendikspor perdeu (0-2) com o Trabzonspor. A equipa de Ivo Vieira e Sequeira (titular) está no 18º posto, com 26 pontos. No topo segue o Galatasaray, que bateu (3-0) o Ankaragücü e soma 69 pontos, mais 2 do que o Fenerbahçe. Sérgio Oliveira regressou à equipa (entrou aos 61’) após mais de dois meses de fora.