Basaksehir vence com goleada e aproxima-se da liderança na Turquia

O Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, goleou este domingo na visita ao Kayserispor, por 4-1, e aproximou-se da liderança no campeonato turco.

A equipa, que defronta o Sporting, em 20 e 27 de fevereiro, nos 16 avos de final da Liga Europa, está no segundo lugar da liga turca, com menos quatro pontos do que o Sivasspor, que hoje empatou na visita ao Genclerbirligi (2-2).

Em Kayseri, frente ao último classificado, o Basaksehir esteve a vencer com dois autogolos, do português Miguel Lopes, aos cinco minutos, e do turco Mert Kula, aos 10, antes de Kravets reduzir para a equipa da casa, aos 38.

Na segunda parte, o emblema de Istambul, que teve Miguel Vieira no banco, dilatou a vantagem por Demba Ba, aos 48, e Aleksic, já aos 90+3'.