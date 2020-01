Basaksehir vence e é segundo na Turquia

Os turcos do Basaksehir, adversário do Sporting nos dezasseis avos de final da Liga Europa, venceu esta 6ª feira o Gençlerbirligi, na 20ª jornada da I Liga turca, subindo, provisoriamente, ao segundo lugar.

A equipa de Istambul inaugurou o marcador aos oito minutos, pelo avançado francês Enzo Crivelli, mas o Gençlerbirligi empatou aos 29, pelo médio togolês Floyd Ayite, após assistência do jogador português Daniel Candeias, que já alinhou no FC Porto e Nacional da Madeira.

Na segunda parte, o Basaksehir assegurou o triunfo com mais dois golos, aos 48 e 73 minutos, graças a um 'bis' do bósnio Edin Visca, e subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 39 pontos, a dois do líder Sivasspor, com 41.

O Basaksehir é o adversário do Sporting nos dezasseis avos de final da Liga Europa, numa eliminatória cuja primeira mão será jogada no estádio José Alvalade, a 20 de fevereiro, e a segunda, em Istambul, a 27.