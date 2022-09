Bateu duas vezes na trave, entrou e no final... ex-FC Porto viu golo ser-lhe anulado por fora de jogo

Corria o minuto 36 do embate entre Anderlecht e KAA Gent, a contar para a quinta jornada do campeonato belga, quando um lance de 'loucos' aconteceu. Kums rematou com força, de primeira, à entrada da área do Anderlecht uma bola vinda pelo ar e por pouco não apontou um golo de uma vida. A bola bateu com 'estrondo' na trave, ressaltou nas costas de Van Crombrugge, guarda-redes do Anderlecht, e caprichosamente ficou a saltar junto à linha de golo.

Na recarga, um jogador do KAA Gent atrasa para Depoitre, com o ex-jogador do FC Porto (2016/17) a atirar novamente à trave, porém com a bola a atravessar a linha de golo.

No momento de análise do lance, a equipa de arbitragem assinalou fora de jogo. Correu tudo mal ao KAA Gent neste lance.