Bayer Leverkusen derrotado em casa pelo Hertha de Berlim

O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto na Liga Europa, perdeu esta quarta-feira na receção ao Hertha de Berlim (1-0), na 16.ª jornada da Liga alemã, e pode ficar mais longe dos lugares europeus.

Um golo do holandês Rekik, aos 64 minutos, bastou para a equipa da capital vencer e subir ao 13.º lugar, agora com 18 pontos, deixando o Bayer, sétimo com 25, sujeito a ficar mais longe dos lugares de acesso às competições europeias, podendo ser ultrapassado por várias equipas que só jogam mais tarde.

Os alemães vão defrontar o FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, depois de 'caírem' da Liga dos Campeões, numa eliminatória marcada para fevereiro de 2020.