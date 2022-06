Bayern chega a acordo com Liverpool por Sadio Mané: os valores do negócio

O Bayern Munique acertou a contratação de Sadio Mané ao Liverpool, numa transferência que, segundo a 'Sky Sports', poderá chegar até aos 40,7 milhões de euros. Ainda com um ano de contrato com os reds, o avançado senegalês já tinha informado o clube que não queria continuar em Anfield e há muito se sabia que os bávaros eram os principais interessados.Agora, segundo a estação inglesa, os dois emblemas chegaram a um acordo a rondar os 32 milhões de euros no imediato, mais 8,7 M€ por objetivos. Um valor abaixo dos 50 milhões inicialmente pedidos pelos ingleses e dos 70 milhões com que o senegalês, de 30 anos, está avaliado.Mané prepara-se assim para deixar o Liverpool, clube que representou nas últimas seis temporadas, com um registo de 120 golos em 269 jogos, e onde conquistou seis títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e uma Premier League.