Bayern Munique renova com croata Josip Stanisic até 2026

O defesa internacional croata Josip Stanisic, convocado para o Mundial Qatar2022, prolongou o contrato com o Bayern Munique até 2026, anunciou este sábado o clube alemão.

O central de 22 anos, que chegou ao clube ainda como sub-17 e ascendeu à equipa principal em 2021, renovou com os bávaros até 2026, mostrando-se feliz com "o voto de confiança", ao qual espera "retribuir".

"Como alguém que nasceu em Munique, é um sonho jogar com esta camisola. O meu objetivo é ganhar o maior número de títulos possível com o Bayern", afirmou Stanisic, citado em comunicado no site dos bávaros.

Internacional croata em seis ocasiões, o defesa, que nasceu em Munique, tem 29 jogos pela equipa principal do Bayern, 11 dos quais esta época.

Esta semana, Stanisic foi convocado pelo selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, para o Mundial, que se disputa entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, e no qual os vice-campeões em título integram o Grupo F, juntamente com Marrocos, Canadá e Bélgica.