Beckham acusado de 'fugir' para os EUA ignorando restrições no Reino Unido

David Beckham está a ser acusado de ter ignorado as restrições impostas pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e ter viajado com a família rumo aos EUA para a passagem de ano.





Segundo o Daily Mail, o antigo futebolista, Victoria Beckham e os filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz, e Harper, terão viajado no dia de Natal para Miami num avião particular, tendo comemorando a passagem do ano na mansão da família de Nicola Peltz - noiva de Brooklyn - em Miami.Já fonte próxima do antigo internacional inglês afirma que David Beckham viajou devido a negócios: "David e Victoria vinham planeado esta viagem há meses. O David precisava de estar em Miami em janeiro a trabalhar no Inter Miami, porque é o início da pré-temporada da MLS e ele está a ajudar a contratar novos jogadores", referiu, acrescentando: "Foi uma viagem importante, até porque, devido às restrições, desde março que David não tinha conseguido lá ir."