Beckham: «Não há outro como Messi e Ronaldo não está ao nível dele»

David Beckham destacou-se no Manchester United e Real Madrid numa carreira onde cumpriu os últimos encontros ao serviço do Paris Saint-Germain, em 2012/13. O antigo internacional inglês pôde conviver com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ainda que na maior parte das ocasiões da parte de fora do campo e estabeleceu agora uma comparação entre os craques argentino e português.





"O Messi é um jogador único, não há outro como ele. O Cristiano Ronaldo não chega ao seu nível. Os dois estão acima de todos os outros jogadores", vincou em declarações ao canal argentino Télam.Beckham recordou também o embate entre PSG e Barcelona a contar para a Liga dos Campeões, em que os catalães seguiram em frente por causa dos golos marcados fora (3-3 no agregado). "Nós estávamos na frente do marcador, ele entrou e o Barcelona marcou. Apesar da minha idade na altura, desfrutei a jogar e a equipa esteve bem nos dois jogos", lembrou o ex-médio de 44 anos.