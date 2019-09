Beckham quer rodear-se dos melhores e aponta a Messi e Suárez

Itália destaca Super Ronaldo enquanto Espanha olha para Messi



Beckham nunca escondeu que a sua aposta no Inter Miami, clube que fundou para disputar a MLS a partir de 2020, é grande. E por isso o antigo internacional inglês quer formar um plantel competitivo com alguns dos melhores craques da atualidade. De acordo com o 'Mundo Deportivo', Messi e Suárez são alvos de interesse.Segundo o jornal catalão, no final de agosto a notícia do interesse do Inter Miami em Suárez foi bem recebida pelo avançado do Barcelona, que aos 32 anos, v~e o campeonato norte-americano como um agradável desafio para continuar a carreira.Além de Suárez, a 'incursão' agora parece ser também por Messi. O avançado argentino não tem tido um início de época fácil, devido a problemas fisícos que o afastam dos relvados. Esta temporada ainda não se estreou com a camisola do Barcelona.