Beckham revela a transferência que deixou a mulher à beira de um ataque de nervos: «Desatou a chorar»

David Beckham recordou que a mulher, Victoria Beckham, "desatou a chorar" quando soube que ele ia jogar para o PSG. Não chorou de felicidade, mas de frustração.O casal conheceu-se quando o antigo futebolista inglês jogava no Manchester United. Depois, em 2003, os dois mudaram-se para Espanha, quando David assinou pelo Real Madrid.Seguiram-se os Estados Unidos (onde jogou nos LA Galaxy) e Itália (Milan). Mas em 2013 Beckham tinha o futuro indefinido e o casal decidiu voltar a Inglaterra. Até que surgiu o convite do PSG..."Pela primeira vez ela pôde escolher para onde íamos morar, porque antes disso toda a família ia atrás de mim. Então ela decidiu que voltaríamos para Londres, onde ela tem o seu negócio. Mas o meu telefone tocou e era o presidente do PSG...", contou Beckham."Quando contei a Victoria ela desatou a chorar porque antes tinha sentido que, pela primeira vez, tinha-me de volta. Mas depois percebeu que eu tinha a oportunidade de ganhar outro troféu. É uma mulher incrível", acrescentou.O antigo internacional inglês não poupa nos elogios à criadora de moda. "Nunca conheci ninguém que trabalhe tanto como ela. É empenhada, não apenas em relação à família, mas nos negócios também. O sucesso que tem deve-se ao seu trabalho árduo ao longo dos anos."Beckham retirou-se depois de terminar a sua etapa no PSG, em 2013. Em 2019 comprou o Inter Miami, o clube da MLS que esta época já anunciou a contratação de Lionel Messi.