Bélgica: Anderlecht demite treinador após a sexta jornada

O treinador Hein Vanhaezebrouck foi demitido do cargo de treinador do Anderlecht, após a sexta derrota da equipa no campeonato belga, frente ao Cercle Brugge, anunciou este domingo a direção do clube de Bruxelas."Na sequência dos resultados dececionantes, a direção do Anderlecht decidiu hoje, por unanimidade, colocar um ponto final na ligação ao treinador Hein Vanhaezebrouck", revelou o emblema belga, em comunicado.De acordo com o diretor desportivo do Anderlecht, Michael Verschueren, a equipa "não tem conquistado pontos suficientes na Liga belga", além de ter sido eliminada "cedo demais na Taça da Bélgica e na Liga Europa"."Esperamos conseguir inverter este caminho rapidamente", transmitiu o dirigente.O Anderlecht somou este domingo a sexta derrota no campeonato, na deslocação ao terreno do Cercle Brugge (2-1), e ocupa o quarto lugar da prova, a 11 pontos do líder Genk.