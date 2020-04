Bélgica: Anderlecht regressa aos treinos na segunda-feira

O Anderlecht vai voltar aos treinos na segunda-feira, dia 13 de abril. Depois do Genk, que já voltou às sessões de preparação dos atletas, após a paragem devido à pandemia de coronavírus, o Anderlecht vai ser o segundo clube belga a regressar ao trabalho diário, ainda que de forma voluntária.





A decisão partiu do capitão de equipa e ex-central do Manchester City Vincent Kompany, que convenceu os colegas e as equipas técnica e médica a regressar gradualmente ao trabalho."A partir de segunda-feira, os jogadores são bem-vindos à academia para as habituais sessões de trabalho, respeitando as normas de segurança", explicou David Steegen, assessor de imprensa do clube."Não é obrigatório: será tudo feito de forma voluntária e todos os jogadores que não se sintam seguros podem continuar a treinar em casa. Todos os jogadores que compareçam nos treinos vão ter de respeitar a distância social, em sessões que serão principalmente físicas, mas também com bola, sobretudo as dos guarda-redes", continuou.Por fim, o porta-voz explicou que todo o equipamento utilizado "será desinfetado antes e após cada sessão" e que os jogadores não vão ter acesso ao balneário, "vão vestir-se e tomar banho em casa".