Bélgica: Clube Brugge derrotado por 3-0 antes de jogar no reduto do Benfica

O Club Brugge foi esta sexta-feira derrota por claros 3-0 na deslocação a casa do antepenúltimo classificado do campeonato belga, o Oostende, em encontro a contar para a 28ª jornada da prova.T. Ambrose (44'), McGeehan (58') e Atanga (90'+5) fizeram os golos da equipa da casa.Desta forma, a equipa de Scott Parker soma os mesmos 46 pontos, no 4º lugar, ao cabo de 28 jornadas.Na terça-feira, o Brugge atua no Estádio da Luz a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após uma derrota por 2-0 na Bélgica.