Bélgica: Foi repreendido e destruiu máquina de café...

Geoffrey Mujangi Bia tem 29 anos e nasceu no Zaire. E, bem feitas as contas, não é ninguém no desporto-rei. Mas no passado fim-de-semana conseguiu um inusitado mediatismo, depois de ser despedido por atirar uma cadeira contra uma máquina de café, após uma discussão com o treinador. Mas vamos por partes...

Bia, que até passou pelo Wolverhampton em 2010/11, encontra-se (ou encontrava-se) ao serviço dos belgas do Lokeren e no passado sábado, no duelo frente ao Kortrijk, não prestou muita atenção à palestra inicial do treinador Glen De Boeck.

O médio atacante não teve uma prestação de qualidade e no final foi chamado para uma conversa a sós com o treinador, que questionou o seu profissionalismo e empenho para com o clube.

Como não gostou de ser repreendido, Bia pegou numa cadeira e atirou-a com violência contra a máquina de café do gabinete do técnico. E no dia seguinte foi despedido... por email.