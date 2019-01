Bélgica: Fred Rutten é o novo treinador do Anderlecht

O Anderlecht contratou o treinador holandês Fred Rutten, três semanas após o despedimento de Hein Vanhaezebrouck, anunciou este domingo o clube belga mais titulado do país, no site oficial.Vanhaezebrouck tinha sido afastado a meio de dezembro, na sequência da derrota frente ao Cercle Brugge, equipa promovida esta época à liga belga, por 2-1."Queremos constituir uma parceria com Rutten, com o objetivo de alcançar grandes sucessos nesta e nas próximas épocas", escreveu o clube belga no site oficial.Rutten, de 56 anos, treinou o Feyenoord, o Vitesse Arnhem e o PSV Eindhoven, todos clubes holandeses, e o Schalke 04, na Alemanha.O Anderlecht está em quinto lugar na liga belga, com 34 pontos, a 14 pontos do líder Genk.