Bélgica: Golo do português Xadas dá vitória ao Mouscron, de Jorge Simão

Um golo apontado pelo português Xadas deu este domingo a vitória por 1-0 ao Mouscron, orientado pelo compatriota Jorge Simão, na visita ao campo do Standard de Liège, em jogo da 17.ª jornada da liga belga de futebol.

O médio, de 23 anos, que está emprestado pelo Sporting de Braga, estreou-se a marcar pelo clube belga, aos 30 minutos, diante de um oponente que foi adversário do Benfica na fase de grupos da Liga Europa.

A quarta vitória no campeonato mantém o Mouscron na 17.ª e penúltima posição, com 17 pontos, numa tabela liderada pelo Club Brugge, com 36.