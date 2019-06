Bélgica: Malines despromovido à segunda liga por falsear resultado

O Malines foi punido com a despromoção à segunda divisão e impedido de disputar Liga Europa da próxima época, pelo falseamento do resultado de um jogo disputado em 2018, anunciou este domingo a Federação Belga de Futebol.

O clube tinha conquistado a promoção à primeira divisão, depois de vencer o playoff de acesso no escalão secundário frente ao Beerschot - que irá agora ocupar o lugar do Malines na elite do futebol belga -, tendo ainda vencido a Taça da Bélgica, o que lhe permitiria disputar a Liga Europa na temporada 2019/20.

O Malines, um dos históricos do futebol belga, iniciará também a nova época na segunda divisão com 12 pontos negativos e ficará impedido de disputar a próxima edição da Taça da Bélgica, ainda que as decisões da justiça federativa possam ser alvo de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto daquele país.