Bélgica: Mouscron de Jorge Simão goleado em Gent

O Mouscron, treinado pelo português Jorge Simão, foi esta segunda-feira goleado por 4-0 na deslocação ao campo do Gent, no encontro da 26.ª jornada da primeira liga belga de futebol, mas mantém-se acima da zona de despromoção.

Um hat-trick do avançado ucraniano Roman Yaremchuck, aos 28, 85 e 90+1 minutos, e um outro tento, pelo meio, do médio holandês Tarik Tissoudali (70), deram o triunfo aos anfitriões e agudizaram a crise de resultados da equipa de Jorge Simão, que hoje colocou o compatriota Bruno Xadas no onze inicial.

Apesar de estar há quatro jogos sem vencer, o Mouscron soma 26 pontos e está na 16.ª posição, a primeira acima da linha de água, enquanto o Gent ocupa o 12.º posto, com 36, numa tabela liderada de forma isolada pelo Club Brugge (60).