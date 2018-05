Com o empate a zero alcançado este domingo diante do Charleroi - conjugado com a derrota do Anderlecht frente ao Genk , o St. Liège de Ricardo Sá Pinto assegurou o segundo lugar final na Liga belga, o apuramento para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões da próxima temporada e... ficou sem treinador, isto porque o técnico português, logo após o encontro, comunicou a sua saída do clube. Uma decisão que terá a ver com os rumores das últimas semanas, que colocaram Michel Preud'homme como estando próximo de assumir aquela posição."Foi o meu último jogo no Standard. Foi muito emocionante, porque eu gosto mesmo deste clube. Gostava de ficar cá mais tempo e ganhar mais jogos e títulos. Mas o futebol é assim: às vezes podemos continuar, às vezes outras decisões são tomadas. Quando cheguei, o Standard não ia ao playoff há muito tempo e todos pensavam para si e não pelo grupo. Foi difícil mudar algumas coisas. O Standard é um clube complicado. Fizemos os fãs terem orgulho na sua equipa. Ganhámos a Taça, qualificamo-nos para a Europa e até para a Liga dos Campeões. Se não tivesse acontecido o que aconteceu na semana passada [empate a um, diante do Club Brugge], poderíamos ter sonhado. Somos os campeões do playoff", considerou o técnico português.

Autor: Fábio Lima