Ben Davies: «Vai ser difícil enfrentar Marcus Edwards, é muito rápido»

Na antevisão à partida desta quarta-feira diante do Sporting, Ben Davies deixou elogios ao adversário, abordando um duelo que considera importante para as contas do Tottenham. Penso que é um jogo muito importante, o mais importante do grupo. É fulcral que tentemos acabar o trabalho amanhã. Penso que vamos defrontar uma equipa muito boa e temos de estar preparados para fazer o nosso melhor durante os 90 minutos", destacou o central de 29 anos que deixou ainda palavras sobre Marcus Edwards, um dos avançados do Sporting."Marcus [Edwards] é um jogador muito bom. É muito direto e rápido nas situações. Vai ser duro enfrentá-lo, tem um grande futuro pela frente", analisou acerca do extremo inglês de 23 anos, com o qual dividiu o campo ao serviço do Tottenham na vitória (5-0) na Taça da Liga inglesa, ainda em 2016, quando coincidiram 5 minutos na estreia de Edwards pela equipa principal dos spurs.