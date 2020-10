Bendtner e as vantagens das prostitutas: «É menos arriscado do que engatar raparigas na cidade»

Nicklas Bendtner, futebolista dinamarquês de 32 anos que atualmente está desempregado, escreveu uma biografia que continua a dar que falar. Depois de ter admitido o seu vício do jogo, agora o jornal inglês 'The Sun' revela um excerto em que o antigo futebolista do Arsenal relata algumas das suas aventuras amorosas...





"Uma vez, uma rapariga com quem estive disse-me que estava grávida, mas que eu podia fazer algo para ela tratar do assunto. 'Há um preço que podes pagar', disse-me ela. 'Que queres dizer com isso?', questionei eu. 'Quer dizer que tens de me pagar um novo par de mamas. Quero as mamas arranjadas'. Acabei por pagar a viagem dela ao cirurgião plástico...", relata Brendtner.Mas este não foi o único percalço que o dinamarquês teve com mulheres. "Uma noite uma rapariga partiu o vidro de um dos meus Porsches. Eu estava em casa, ouvi-a aos gritos, mas não saí. Ela estava zangada porque eu não queria continuar a sair com ela."E prossegue: "Houve uma que, à terceira noite, foi bisbilhotar o meu telemóvel enquanto eu estava a dormir e viu que eu andava a sair com outras. De manhã, quando acordei, ela tinha ido embora, mas antes tinha atirado todas as minhas roupas pela janela..."Na sua autobiografia, intitulada 'Both Sides', o antigo internacional dinamarquês, que tem um filho com uma baronesa, garante que muitos jogadores em Inglaterra recorrem aos serviços de prostitutas, mesmo nas vésperas dos jogos. E explica as "vantagens"."As pessoas devem perguntar-se por que motivo as prostitutas são um fenómeno nos meandros do futebol profissional. A razão é muito simples: é menos arriscado do que 'engatar' raparigas na cidade", explicou.E prosseguiu: "Quando se é um futebolista famoso é preciso mais cuidado, sei de muitos incidentes a envolver prostitutas. Mas também conheço muitas histórias de extorsão a envolver as redes sociais. Estamos a falar de 'caçadoras de fortunas' que andam na noite à procura de uma f... e que depois tiram uma foto quando estás 'agitado'. Com essas fotos podem exigir coisas para manterem a boca calada. E fazem-no."Por isso as prostitutas representam uma vantagem. "Não são propriamente um cartão dourado, mas pelos menos as prostitutas têm o negócio delas mais ou menos protegido. Sim, já o vi em primeira mão. Mesmo na véspera de um jogo, quando a equipa está junta no hotel em algum lugar esquecido por Deus..."Depois, questiona: "Será assim tão mau? Sim, seguramente é, eu gosto mais de ter as minhas conquistas do que ter de pagar a alguém. Mas não acho estranho que alguns dos meus colegas se deixem tentar."E recordou um episódio ocorrido numas das equipas por onde passou. "Só íamos para casa no dia seguinte e assim que o corredor do hotel ficou silencioso, esgueirámo-nos até ao bar. Íamos falar com umas raparigas locais. De repente decidimos ir à piscina, que tinha um escorrega e iniciámos uma competição. Um casal avaliava o outro, que escorregava, ao mesmo tempo que tinha relações sexuais em qualquer posição. No treino do dia a seguir, um dos meus companheiros tinha os joelhos muito vermelhos..."