Bendtner e um atrevido jogo sexual: «No treino seguinte, um colega meu tinha os joelhos muito vermelhos»

Primeiro foram os relatos sobre o vício do jogo que lhe destruiu a fortuna, agora a confissão sobre mulheres, orgias em hóteis e fuga às regras impostas pelos clubes. Bendtner conta tudo em biografia polémica.





O antigo jogador do Arsenal recorda um episódio ocorrido numas das equipas por onde passou sem divulgar o nome. "Só íamos para casa no dia seguinte e assim que o corredor do hotel ficou silencioso, esgueirámo-nos até ao bar. Íamos falar com umas raparigas locais. De repente decidimos ir à piscina, que tinha um escorrega e iniciámos uma competição. Um casal avaliava o outro, que escorregava, ao mesmo tempo que tinha relações sexuais em qualquer posição. No treino do dia a seguir, um dos meus companheiros tinha os joelhos muito vermelhos", pode ler-se num excerto da biografia publicado pelo 'The Sun'.