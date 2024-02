Bendtner pensou voltar ao futebol após vida de excessos mas desistiu: «O meu corpo está arruinado»

Nicklas Bendtner abandonou a carreira de futebolista em 2021 mas agora, aos 36 anos, reconhece que não pensou "corretamente" quando tomou a decisão. O controverso dinamarquês admite também no documentário autobiográfico intitulado 'Nicklas Bendtner - The Portait' que a reputação que ganhou ao longo dos anos - de festivaleiro pouco profissional - impediu-o de ir para os clubes que pretendia."Havia algo preto e branco que não falava a meu favor... Então deixei a minha carreira. Não tinha aprendido a lidar com as coisas, nem tive tempo para pensar bem se era o mais correto", explicou."Devido à minha reputação não consegui chegar aos clubes que pretendia. Encontrava treinadores que me diziam 'realmente queremos-te mas não vamos contratar-te'", acrescentou o futebolista, que jogou no Birmingham, no Arsenal, no Sunderland, na Juventus, no Wolfsburgo, no Nottingham Forest, no Rosenborg e no Copenhaga.No mesmo documentário, o antigo futebolista Liam Brady recordou a carreira de Bendtner. "Quando mais sucesso tinha pior ficava. Pensava que podia simplesmente beber e divertir-se."Bendtner colecionou problemas fora do futebol, desde álcool, jogo e até foi condenado a 50 dias de prisão por agredir um taxista em Copenhaga. "Às vezes tenho uma personalidade um pouco difícil, mas possuo um coração puro. É possível que tenha colocado algumas situações difíceis. Agora sento-me aqui e penso porquê? Que aconteceu? É muito possível que me arrependa."Por isso já pensou em voltar ao futebol. "Nos últimos anos pensei quase todos os dias se não deveria tentar voltar. Deveria dar outra oportunidade? Por alguma estranha razão não voltei a colocar os meus pés sobre uma linha num campo. Creio que tem muito a ver com o corpo, está arruinado."